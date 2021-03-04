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Henüz 1 yaşındaydı! Çanakkale'de pencereden düşerek hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

ÇANAKKALE'de Suriye uyruklu ailenin 1 yaşındaki kızları Fatmagül, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

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Lapseki ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında yaşayan Suriyeli Mustafa-Nean Kurdi çiftinin kızları Fatmagül Kurdi, annesinin yemek yaptığı sırada pencereden düştü.

İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, hayatını kaybetti. Polis, anne babayı emniyete götürerek, ifadelerini aldı.

Soruşturma sürüyor.  

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