Henüz 1 yaşındaydı! Çanakkale'de pencereden düşerek hayatını kaybetti
ÇANAKKALE'de Suriye uyruklu ailenin 1 yaşındaki kızları Fatmagül, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.Abone ol
Lapseki ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında yaşayan Suriyeli Mustafa-Nean Kurdi çiftinin kızları Fatmagül Kurdi, annesinin yemek yaptığı sırada pencereden düştü.
İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, hayatını kaybetti. Polis, anne babayı emniyete götürerek, ifadelerini aldı.
Soruşturma sürüyor.