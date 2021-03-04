BIST 1.531
DOLAR 7,46
EURO 8,99
ALTIN 410,84
HABER /  DÜNYA
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin

Çin zorunlu kıldı! Ülkeye girecek tüm yabancılara anal sürüntü testi yapılacak

ÇİN'de anal sürüntü ile yapılan koronavirüs testi tepki çekmişti. Dünyada yerini koruyan konuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ülkeye giren tüm yabancılara bu test yöntemi zorunlu hale getirildi.

Abone ol

Koronavirüs salgınının başladığı Çin'de, vaka sayılarının kontrolden çıkmaması için yeni yöntemler kullanılıyor. Özellikle ülkeye giriş çıkışlarda önlemler artırılıyor. Bu kapsamda uygulanan bir yöntem ise tartışmalara neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde Çinli bilim insanları, anal sürüntü ile koronavirüs testi yapmanın ağız ve burundan alınan sürüntüye göre daha kesin sonuçlar verdiğini ileri sürdü.

Yürümekte zorlandılar: Çinli yöneticiler bu test tekniğini uygulamaya başladı ve büyük tepki aldı. Kamuoyuna anal sürüntü uygulanan Çinlilerin yürümekte zorlandığı görüntüleri yansıdı ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ülkeye giren tüm yabancılara zorunlu kılındı
Henüz bu tepkilerin üzerinden kısa bir süre geçmişken, Çinli yöneticiler tepkileri uluslararası boyuta çıkaracak bir adım attı. Times'ın haberine göre Çin, ülkeye gelen tüm yabancılar için anal sürüntü testini zorunlu kıldı.

Bu kapsamda, Pekin ve Şanghay havayollarında test merkezleri kurulacağı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de kardeş katliamı inşaatta birlikte çalıştığı iki kardeşini vurarak öldürdü
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Milli Eğitim Bakanlığından yeni proje: ‘Anadolu Masalları’
'Kırmızıya yaklaştık' deyip Kayseri Valisi kritik uyarıyı yaptı: Eğer 10 gün içinde...
Ümit Özdağ bombalayıp İyi Parti'den istifa etti! Meral Akşener yalancı
Amasya'da "Siz Aleviler evlenmeden önce eşinizi dedeye sunuyormuşsunuz" soruşturması
Türk savunma sanayisi şirketi tozu milli zırha dönüştürüyor
Kocaeli'de yürek yakan olay! Babasının ihtiyaçlarını gidermek için gitmişti
Yargıtay, FETÖ davasında 25 sanık için kararı onadı
2020 yılının patent liderleri Huawei ve Çin oldu
Yorumlar