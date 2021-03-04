Çin zorunlu kıldı! Ülkeye girecek tüm yabancılara anal sürüntü testi yapılacak

ÇİN'de anal sürüntü ile yapılan koronavirüs testi tepki çekmişti. Dünyada yerini koruyan konuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ülkeye giren tüm yabancılara bu test yöntemi zorunlu hale getirildi.

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Koronavirüs salgınının başladığı Çin'de, vaka sayılarının kontrolden çıkmaması için yeni yöntemler kullanılıyor. Özellikle ülkeye giriş çıkışlarda önlemler artırılıyor. Bu kapsamda uygulanan bir yöntem ise tartışmalara neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde Çinli bilim insanları, anal sürüntü ile koronavirüs testi yapmanın ağız ve burundan alınan sürüntüye göre daha kesin sonuçlar verdiğini ileri sürdü.

Yürümekte zorlandılar: Çinli yöneticiler bu test tekniğini uygulamaya başladı ve büyük tepki aldı. Kamuoyuna anal sürüntü uygulanan Çinlilerin yürümekte zorlandığı görüntüleri yansıdı ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ülkeye giren tüm yabancılara zorunlu kılındı

Henüz bu tepkilerin üzerinden kısa bir süre geçmişken, Çinli yöneticiler tepkileri uluslararası boyuta çıkaracak bir adım attı. Times'ın haberine göre Çin, ülkeye gelen tüm yabancılar için anal sürüntü testini zorunlu kıldı.

Bu kapsamda, Pekin ve Şanghay havayollarında test merkezleri kurulacağı belirtildi.