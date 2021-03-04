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Kocaeli'de yürek yakan olay! Babasının ihtiyaçlarını gidermek için gitmişti

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de covid-19 tedavisi gören babasının ihtiyaçlarını getirdiği hastanede virüse yakalanan 63 yaşındaki Sümmani Kale hayatını kaybetti.

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Olay Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 81 yaşındaki Aleaddin Kale, korona virüse yakalanınca kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Babasının ihtiyaçları götürmek için gittiği hastanede virüse yakalandığı iddia edilen 63 yaşındaki Sümmani Kale ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sümmani Kale hayatını kaybetti.

Babasının ihtiyaçları için gittiği hastanede virüse yakalandı
Körfez Asri Mezarlığında önceki gün kılınan cenaze namazı sonrasında Sümmani Kale, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Oğlunun ölümünden bir gün sonra ise baba Aleaddin Kale de tedavi gördüğü Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde korona virüse yenilerek hayatını kaybetti.


Baba oğul 1 gün arayla korona virüse yenildi
Aleaddin Kale’nin cenazesi de Körfez Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. 1 gün arayla korona virüse yenik düşen baba ve oğulun yakınları ise Sümmani Kale’nin hastanede virüse yakalandığını iddia ettiler.

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