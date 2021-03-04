BIST 1.531
DOLAR 7,46
EURO 8,99
ALTIN 410,84
HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin

YouTuber Danla Bilic, Ekrem İmamoğlu'yla röportaj yaptı: Zor sordum

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, YouTube fenomeni Danla Bilic ile '8 Mart Kadınlar Günü' için bir araya geldi.

Abone ol

 ‘8 Mart Kadınlar Günü’ için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geleceklerini duyuran YouTube fenomeni Danla Bilic, İmamoğlu ile dün buluştuğunu açıkladı. Kanalı için hazırladığı videoda İmamoğlu'na kadınlar hakkında sorular soran Bilic, sosyal medya hesabından, "Ekrem İmamoğlu başkanıma zor sordum, o cevaplarken zorlandı mı yakında YouTube 'da yayında" diye yazdı.

"Zor sordum, o cevaplarken zorlandı mı?"

Bilic, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden buluşma sonrası fotoğraf paylaştı. Bilic, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için aslında her gün için başkanıma zor sordum, o cevaplarken zorlandı mı yakında YouTube’da yayında.

Paylaşım sonrası Bilic’e takipçilerinden ve ünlü isimlerden binlerce yorum ve beğeni geldi. Bilic, YouTube kanalı için hazırladığı videoyu 8 Mart’ta paylaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da eniştesi kurşun yağdırdı! Yüzü tanınmaz haldeki kadın yardım istiyor
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Emine Erdoğan: Kadın gücü küresel sorunların çözülmesinde büyük katkı sağlayacak
'Kırmızı' kategorideki Rize'de 10 noktada karantina kararı! "Vatandaşları kontrol altında tutamıyoruz"
Düzce'de vaka sayıları son 3 haftada yüzde 11 arttı vali Cevdet Atay denetime çıktı
Yüz yüze eğitim başladı Van Saray'da vaka sayısı patladı! 4 mahallede eğitime 10 gün ara verildi
Tunceli’de bin kişilik ekiple covid-19 denetimi
Ordu'da diş ağrısını önemsemedi hastaneye gidince şok oldu! Bir ay boyunca uyudu
Alman havayolu devi Lufthansa 2020 yılında 6,7 milyar euro zarar etti
Kısa çalışma ödeneği bitiyor mu son ödeme ne zaman?
Yorumlar 2 yorum