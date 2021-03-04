YouTuber Danla Bilic, Ekrem İmamoğlu'yla röportaj yaptı: Zor sordum

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, YouTube fenomeni Danla Bilic ile '8 Mart Kadınlar Günü' için bir araya geldi.

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‘8 Mart Kadınlar Günü’ için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geleceklerini duyuran YouTube fenomeni Danla Bilic, İmamoğlu ile dün buluştuğunu açıkladı. Kanalı için hazırladığı videoda İmamoğlu'na kadınlar hakkında sorular soran Bilic, sosyal medya hesabından, "Ekrem İmamoğlu başkanıma zor sordum, o cevaplarken zorlandı mı yakında YouTube 'da yayında" diye yazdı.

"Zor sordum, o cevaplarken zorlandı mı?"

Bilic, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden buluşma sonrası fotoğraf paylaştı. Bilic, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için aslında her gün için başkanıma zor sordum, o cevaplarken zorlandı mı yakında YouTube’da yayında.