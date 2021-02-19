Kısa çalışma ödeneği bitiyor mu son ödeme ne zaman?

Pandemi döneminde maddi anlamda zor duruma düşen çalışan ve iş verenleri rahatlatan kısa çalışma ödeneği son kez uzatılıyor ve mart ayında sona erecek. Peki nedir kısa çalışma ödeneği kimler alabilir ve kısa çalışam ödeneği kaç para?

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Ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresi azalan çalışanlara İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenen kısa çalışma ödeneği sona eriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Peki nedir bu kısa çalışma ödeneği, kaç para ve kimler alabiliyor?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor: Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

* Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnaflarımızın ve şirketlerimizi bulunduğunu da biliyoruz. 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez olarak mart ayının sonuna uzattık.

Kısa çalışma ödeneği nedir?

İşyerindeki çalışmanın geçici olarak durdurulması ya da azaltılması halinde, 3 aydan fazla olmamak kaydıyla sigortalılara, çalışamadıkları dönem için sağlanan finansal destektir. Kısa çalışma uygulaması ve kısa çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Ek 2. maddesinde düzenlenmiştir.

Sigortalı çalışanın, çalışmadığı gün ücreti hesaplanarak "İşsizlik Sigortası Fonundan" çalışana ödenir. Çalışılmayan süre için ödenecek tutar, çalışanın prime esas kazancının %60'ıdır (asgari ücretin 1,5 katına kadar)

Kısa çalışma ödeneği başvurusu nereye yapılır?

Kısa çalışma ödeneği başvurusu e-Devlet üzerinden yada İşkur üzerinden yapılabilmektedir.

e-Devlet kapısı üzerinden başvuru için tıklayınız.

İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine ileterek başvuru yapabilir. (Belgelerin fiziki ortamda iletilmesine gerek yoktur.)

Kısa çalışmaya başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Talep formu

Çalışan listesi

Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ispatlayan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. evraklar)

Resmi makamlarca, faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğunu gösteren belgeler

Başvuru yaptıktan sonra süreç nasıl işler?

Belgeler İŞKUR'a teslim edildikten sonra, İŞKUR, uygunluk tespiti için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlıklarına gönderir. İş müfettişlerinin başvuruyu uygun görmesi halinde, İŞKUR tarafından işverenin e-posta adresine bildirilir.