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Dolar ve euronun ateşi çıktı! Dolar rekora gidiyor, euro 9 lirayı aştı

Döviz piyasaları yönünü yine yukarı doğru çevirdi. Euro aylar sonra tekrar 9 lira seviyesini geride bıraktı. Dolar ise dünkü kapanışının çok üzerine çıktı... İşte piyasalarda son durum...

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Döviz piyasalarında yukarı yönlü hareket bugün de devam ediyor. Euro yeniden 9 lirayı aştı, dolar da yükselişini sürdürdü ve 7.48'i geride bıraktı. Dolar ve euro neden yükseliyor? Uzmanlar ne diyor?

Faiz ile enflasyon arasındaki makasın daralmasına dikkat çeken uzmanlar, yatırımcıların yeniden dövize yöneldiğini ileri sürdü.

Uzmanlar artan döviz talebinin dolar ve euro karşısında Türk Lirası'nın değer kaybettiğini vurguladı.

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