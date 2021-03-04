Prof. Dr. Orhan Şen hava kirliliği uyarısı yaptı riskli olan illeri tek tek saydı

FRANSA'dan Türkiye'ye radyoaktif kalıntı barındıran tozların ulaşması gündemdeyken Prof. Orhan Şen de hava kirliliği uyarısı yaptı. 'Enverziyon' kavramına açıklık getiren Şen, hava kirliliği açısından tehlikeli olan bölgeleri sıraladı.

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CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında önemli uyarılarda bulundu. Şen açıklamasında hava kirliliğinin nedenini açıklayarak riskli olan illeri tek tek açıkladı. Prof. Dr. Şen, ilk olarak "Bundan sonra CNN Türk ekranlarında hava kalitesi tahmini de yapacağız. Hava kalitesi havadaki kirleticilerin miktarı demektir. Tabi bir kaynağınız olacak. Kirletici kaynağı nedir bunlar? Araçlardan, evlerin bacalarından çıkan kirleticiler, fabrikaların bacalarından çıkan kirleticiler bunlar atmosfere çıkıyor ama bunların davranışları dağılması, çoğalması meteorolojik olaylarla ilgilidir." diye konuştu.

Sözlerine devam eden Şen, "Yani hava kirliliğinde en önemli faktör meteorolojik durumdur. Bu nedenler meteorolojik durumu iyi incelememiz lazım. Bunda da en önemli şey enverziyon tabakasıdır. Atmosferin kararlılığını bizim için ortaya koyar. Sıcaklığın yerden yükselirken azalır, azalmayıp da yerden yükseldiği itibaren artarsa bu enverziyon durumudur." ifadelerini kullanıp şunu ekledi:

Bu tabaka kararlı bir atmosferdir. Kararlı bir atmosferde kirleticiler dağılmaz, uzaklaşmaz ve dolaysıyla miktarı artar ve hava kirliliği meydana gelir.

"Hemen hemen yer yerinde etkisini göreceğiz"

Orhan Şen şunları söyledi: Buradan baktığımız zaman bu tahmin de önemli. Meteorolji genel müdürlüğü de bu tahminleri yapıyor. Enverziyon yüksek basıncın olduğu zamanlarda olur biz iki gün yüksek basıncın etkisine giriyoruz. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde yüksek basıncın etkisini göreceğiz.

Riskli olan iller: Bu durumda da enverziyonun şiddeti artacak. Baktığımız zaman Sakarya’da 100 üzerinden 85’iken… Konya’da 100 üzerinden 65-75 civarında enverziyon durumu var. Bu enverziyonun şiddeti arttıkça hava kirliliği artacak demektir. Ona baktığımız zaman önümüzdeki cumartesi öğlene kadar riskli olan bölgeler var. Bunlar neresi; Sakarya, Eskişehir, Kütahya, Konya, Edirne, Balıkesir, İstanbul, Ankara’nın bazı semtleri buralarda hava kirliliği riski var. Çünkü enverziyon şiddeti fazla burada ortaya çıkan kirleticiler havada kalacak. Bu nedenden vatandaşların dikkat etmesi lazım.

Marmara Bölgesi’nde Edirne, Kırklareli, Sakarya, Eskişehir bu bölgelerde yüksek basınç daha etkili olacak hava kararlı olacak. Bunun için de buradan çıkan kirleticilerde konsantrasyon artacak."

Bu Kovid’ten dolayı maske takıyoruz. Aman bugünlerde maskeyi çıkarmayalım. Bu açıdan iyi, ama Kovid'i atlatırız. Sonra normal şartlara geliriz. İşte o zaman bu tahmini yaparsak şayet bazı günlerde o zaman halkta tabi ki maskeyle dışarı çıkacak. Çin’de, Hindistan’da maskesiz dışarı Kovid’in olmadığı günlerde bile dışarı çıkmıyorlar. Biz de bundan sonra buna biraz daha dikkat ederek bu tahminleri yapmaya çalışacağız.

"Enverziyon durumlarında maske kesinlikle kullanılmalı"

Koronavirsün yanı sıra şiddetli enverziyon durumlarında maskenin kesinlikle kullanılması gerekiyor. Çünkü ağız yoluyla aldığımız kirleticiler ciğerlerimizin en ücra köşelerine kadar gidebiliyor. O yüzden çok önemlidir. İleri ki günlerde halkı bu konuda ikaz edersek o günlerde maskeyle çıkacaklardır.