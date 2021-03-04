BIST 1.529
DOLAR 7,49
EURO 9,02
ALTIN 411,43
HABER /  YEREL
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin

Amasya'da karı- koca 10 saat arayla koronavirüsten hayatlarını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

Koronavirüs ülkemizde can almaya devam ediyor. Acı haber bu kez Amasya'dan. Yaklaşık 1 aydır tedavi gören yaşlı çift, 10 saat arayla virüs sebebiyle hayatlarını kaybetti.

Abone ol

Amasya'nın Arpaderesi köyünde esnaflık yapan Nazmi ve eşi Saliye Küçük'e, yaklaşık bir ay önce görülen semptomlar üzerine hastanede koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Küçük çifti, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Yoğun bakım servisinde durumu ağırlaşan Nazmi Küçük, dün saat 08.00 sıralarında, aynı servisteki eşi ise saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi. 

Nazmi ve Saliye Küçük çifti, Arpaderesi köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bursa 'Suskun Adamı' konuşturamıyor! 35 yıl oldu doktorlar da çözemedi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Partide 'fezleke' krizi! Yavuz Ağıralioğlu: HDP fezlekelerine gözüm açık elimi kaldıracağım
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Sadakatsiz'deki Selçuk gerçek adı ne kim oynuyor?
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir olası bir depreme hazır değil
Eskişehir'de renkli yumurtaları gören inanamadı! Sebebi ise bakın ne
Jandarma Genel Komutanlığına 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak
4 Mart altın fiyatları! Altının gram fiyatı 411 liradan işlem görüyor
Antalya'da vahşet! Evlilik dışı ilişkiden doğurduğu bebeğini öldürüp çöpe attı
Fenerbahçeli Aziz Eren Balaban, Avrupa devlerinin radarında
Denizli'de kardeş katliamı! İnşaatta birlikte çalıştığı iki kardeşini vurarak öldürdü
Yorumlar