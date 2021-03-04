Amasya'da karı- koca 10 saat arayla koronavirüsten hayatlarını kaybetti
Koronavirüs ülkemizde can almaya devam ediyor. Acı haber bu kez Amasya'dan. Yaklaşık 1 aydır tedavi gören yaşlı çift, 10 saat arayla virüs sebebiyle hayatlarını kaybetti.Abone ol
Amasya'nın Arpaderesi köyünde esnaflık yapan Nazmi ve eşi Saliye Küçük'e, yaklaşık bir ay önce görülen semptomlar üzerine hastanede koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Küçük çifti, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Yoğun bakım servisinde durumu ağırlaşan Nazmi Küçük, dün saat 08.00 sıralarında, aynı servisteki eşi ise saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
Nazmi ve Saliye Küçük çifti, Arpaderesi köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.