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4 Mart altın fiyatları! Altının gram fiyatı 411 liradan işlem görüyor

4 Mart altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 410,9 liradan işlem görüyor. Öte yandan çeyrek altın 672 liradan alıcı buluyor.

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Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin etkisiyle gram altın günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 410,5 liradan tamamladı

Çeyrek altın 672 liradan işlem görüyor

Gram altın, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 410,9 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 672 lira, Cumhuriyet altını da 2.728 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün 1.702 dolarla 9 Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün yüzde 0,3 artışla 1.719 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasalarının seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmada tahvil piyasasına ilişkin vereceği mesajların altının ons fiyatının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de fabrika siparişlerinin öne çıktığın aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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