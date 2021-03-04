Bursa'da husumetlisi alışveriş yaparken yakalayıp boğazını kesmeye kalkıştı

BURSA'da 65 yaşında bir kişi alışveriş yaptığı sırada markete gelen aynı yaştaki husumetlisinin saldırısına uğradı. Boğazına bıçak dayanan o kişi, müşteri ve çalışanların müdahalesiyle kurtuldu.

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Saldırı olayı, salı günü saat 19.00 sıralarında, İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki markette yaşandı. H.G., alışveriş yaptığı markette ödeme yapmak için kasaya yöneldi. Ancak bu sırada içeri husumetlisi A.A.A. girdi. A.A.A., cebinden çıkardığı bıçağı giriş kapısına sırtı dönük halde olan H.G.'nin boğazına dayadı.

Marketteki müşteriler ile bir çalışan, saldırganın elindeki bıçağı almak için müdahale etti. Çıkan arbedede saldırgan ve H.G. ile bir müşteri yere düştü. Bu sırada market çalışanı bıçağı almayı başardı.

H.G.'nin yara almadan kurtulduğu olayın ardından ihbar üzerine markete gelen polis ekipleri, A.A.A.'ı gözaltına aldı. Saldırgan, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.