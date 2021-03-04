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Fatih Terim, Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir pozisyon sonrası MKE Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı.

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Ankaragücü, haftaya lider giren Galatasaray'ı 2-1 yendi; ligde 6 maç sonra kazandı. Galatasaray ligde 8 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup oldu. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 45+1'te İbrahim Akdağ (penaltı) ve 55'te Saba Lobjanidze kaydetti. 

Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed, 57'de direkt kırmızı kart gördü.  Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, ligde 8 maçlık galibiyet serisinin ardından yenildi. Sarı-kırmızılı ekip 57 puanda kaldı. Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Ankaragücü ise ligde 6 maç sonra kazandı. Başkent ekibinin puanı 23 oldu.

Fatih Terim, Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı
Kameralara yansıyan ve maça damga vuran olaylardan bir tanesi de Teknik Direktör Fatih Terim'in Ankaragücü tribünü ile yaşadığı tartışma oldu. Fatih Terim, bir pozisyon sonrası tribünde bulunan MKE Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı. Araya girenler sayesinde tartışma fazla büyümeden sona erdi.

"Galatasaray'ın dışarıdaki maçları seyircisiz oynanmıyor''
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Terim, ilk önce tribünde bulunanlara değinerek, şunları söyledi: "Galatasaray'ın dışarıdaki maçları seyircisiz oynanmıyor. Bu net. Temsilci ve gözlemci arkadaşlara devre arası maçtan önce 'Burası temizlenmezse oynamak istemiyoruz.' diyecektik. Bunun bir karşılığı nedir, karşılığı yok. 3 bin kişiyle oynadılar ceza aldılar mı? Arda cezalı çıktı. Galatasaray'ın içerideki maçları, kulüp olarak federasyona en çok saygı duyan kulüp olduğumuz için seyircili değil. Dışarıdaki maçlarımıza ise herkesi bekleriz. Herkes epeydir kapalı kaldı. O seyirciyi tatmin edebiliriz. Kendilerini tatmin etsinler bağırarak, hakaret ederek, küfrederek..."

"Federasyonun seçimleri ne zaman, onu merak ediyorum"
Fatih Terim, bu açıklamasından sonra basın mensuplarına, "Federasyonun seçimleri ne zaman, onu merak ediyorum." dedi.

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