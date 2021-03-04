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Pes dedirten hırsızlık! Başakşehir'de çelik kasayı sürükleyerek çaldılar

BAŞAKŞEHİR'de kapısını levyeyle açtıkları işyerinden çelik kasayı çalan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin, çelik kasayı sürükleyerek çaldıkları anlar kameralara yansıdı.

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Olay, 17 Şubat tarihinde İkitelli OSB'de bulunan bir yapı markette meydana geldi. Akşam saatlerinde dükkana gelen Nedim K.(40), Hıdır A.(31), Serhat K.(38) ve Ersan G.(32) isimli şüpheliler ilk olarak dükkanda çalışan güvenlik görevlisi A.B.'nin ellerini ve kollarını bağladı. Sonrasında yanlarında getirdikleri levye ile dükkanın kapısını açan şüpheliler, içinde 70 bin lira bulunan çelik kasayı yine levyeyle açmaya çalıştı. Başarılı olamayan şüpheliler çelik kasayı sürükleyerek, götürdü. Dört şüpheli, daha sonra olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Eş zamanlı operasyon ile yakalandılar

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, konu ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler, şüphelilerin izini buldu. 25 Şubat tarihinde  7 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyon ile dört şüpheli kaldıkları evde kıskıvrak yakalandı. Konu ile alakalı olduğu tespit edilen Cemal K.(27) ve Dursun A.(36) da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nedim K., Serhat K. ve Hıdır A., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ersan G., Cemal K. ve Dursun A.  adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık anları kameralara yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin ilk önce kapıyı levye ile zorlaması, sonrasında içeriye girmeleri ve bir süre gezinmeleri yer alıyor. Görüntülerin devamında şüpheliler, kasayı sürükleyerek dışarı çıkarıyor.

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