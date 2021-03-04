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Niğde'de dehşet! Bir kadın daha cinayete kurban gitti

NİĞDE'den son gelen haber korkunç... Yolda karşılaştığı eski eşi ile yaşadığı tartışma sonucu bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Niğde'de tartıştığı eski eşi tarafından bıçaklanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, M.K. (47), Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde karşılaştığı eski eşi H.T. (43) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönen olayda M.K, H.T'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.T, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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