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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı ve tiyatrocularla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da sanatçı ve tiyatrocuların olduğu bir grupla bir araya geldi.

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Tüm dünyayı saran koronavirüs pandemisiyle birlikte birçok sektörde aksamalar meydana geldi.

Özellikle toplu yapılan etkinlikleri olumsuz etkileyen pandemi sürecinde, sinema, tiyatro gibi alanlarda daha tedbirli olundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle görüştü.

Salgın süreci değerlendirildi
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle bir araya gelerek, koronavirüs salgın sürecindeki sektörü değerlendirdikleri belirtildi.

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