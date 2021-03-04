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Denizli'de inşaatta çalışan kardeşlerin tartışmasında çifte infaz!

İhlas Haber Ajansı

DENİZLİ'de aynı işi yapan 3 kardeşin tartışması kanlı bitti. Doğan Akbay, Hamza ve Ümit Akbay'ı inşaatta çalıştıkları sırada tabancayla vurarak öldürdü.

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Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaatta duvar ustası olarak çalışan Doğan, Hamza ve Ümit Akbay kardeşler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonucu öfkeye kapılan Doğan Akbay, silahla çalışmakta olan kardeşlerine defalarca ateş etti. Ağır yaralanan Hamza ve Ümit Akbay, kanlar içinde yere yığılırken, Doğan Akbay suç aletiyle birlikte olay yerinden kaçtı.

Kavgaya şahit olan kardeşlerin amelesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İnşaata gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin de hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Firar eden zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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