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Okan Buruk sesleri! Eski takımı kapısını tekrar çalıyor

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra boşta kalan Okan Buruk'a, 2018-2019 sezonunda çalıştırdığı Çaykur Rizespor'dan teklif yapılacağı belirtildi.

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Çaykur Rizespor'un Süper Lig'deki kötü gidişi sürüyor. Stjepan Tomas'ın gönderilmesinin ardından göreve getirilen Sumudica da kötü gidişi durduramadı. Rumen teknik adam takımın başında görev aldığı 7 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.

Sumudica ayrılıyor
Son olaak Kayserispor'a 2-1 yenilen Ç.Rizespor'da teknik direktör Sumudica, "Rizespor için her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Bende stresten kaynaklı bir hastalık başladı. Takım hakkında hayırlı bir karar almamız gerekiyor. Belki kan değişimi takıma iyi gelebilir. Bu takımla aramızda bir uyuşmazlık var, bunu hissediyorum." ifadelerini kullanarak ayrılık sinyali vermişti.

Okan Buruk ilk aday
Çaykur Rizespor'un Sumudica konusunda gün içinde kararını açıklaması beklenirken ilk teklifin Okan Buruk'a gideceği öğrenildi. 2018-2019 sezonunda Çaykur Rizespor'u çalıştıran Buruk, takımı düşme potasından almış ve ligi 11. sırada tamamlamıştı.

"Sezon sonuna kadar çalıştırmayacağım"
Bu sezon Başakşehir'de görevi bıraktıktan sonra ismi Konyaspor ile anılan Okan Buruk sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını açıklamıştı. Buruk, "Konyaspor çok büyük bir kulüp ve inanılmaz taraftar gücüne sahip. Bunu statta olduğu gibi sosyal medya üzerinden de görüyorum. İlgileri için çok teşekkür ederim. Ben ayrıldıktan sonra sezon sonuna kadar dinlenip ailemle vakit geçirme kararı aldım" ifadelerini kullanmıştı.

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