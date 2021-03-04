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Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibine 3-1 mağlup oldu.

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2021 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Opet, İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola Novara’ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

Salon: Pala Igor
Hakemler: Blaz Markelj, Stanislava Simic
Igor Gorgonzola Novara: Hancock, Bosetti, Chirichella, Smarzek, Herbots, Washington, Sansonna (L) (Populini, Napodano (L), Zanette, Battistoni, Bonifacio, Daalderop)
Fenerbahçe Opet: Bahar, Naz, Mihajlovic, Dicle Nur, Vargas, Robinson, Melis (L) (Busa, Lila, İpar, Ceren)
Setler: 25-16, 25-18, 16-25, 25-11
Süre: 92 dakika

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