Caner Erkin'in başını yakan sözler! İşte krizin perde arkası

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı kafilesinde yer almayan Caner Erkin'in takımdan ayrı kalmasının nedenleri ortaya çıktı. Tecrübeli yıldızın bardağı taşıran sözleri de belli oldu.

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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının kafilesinde yer almayan Caner Erkin'le ilgili karar verildi. Deneyimli futbolcu hafta sonuna kadar takımdan ayrı çalışacak. Sarı-lacivertlilerde yaşanan krizin perde arkası ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre, Caner'in, Erol Bulut’un oyun planını birçok kez eleştirmesi, teknik adamın otoritesini sarsması ve "Böyle oynarsak şampiyon olamayız" ifadesinin etkili olduğu belirlendi. Deneyimli futbolcu maçlar ve idmanlardaki olumsuz tavırlarıyla teknik heyetin otoritesini sarsınca takımdan uzaklaştırıldı.

Ali Koç'un tavrı

Başkan Ali Koç şampiyonluğun kenetlenmeden ve mücadeleden geçtiğini düşünüyor. İki sezon önce de benzer bir durum yaşanmış ve takımın oyununu eleştiren Aatıf, Volkan ve Dirar gibi isimler de kadro dışı kalmıştı.

"Böyle oynarsak kaybederiz"

Deneyimli oyuncunun, Galatasaray derbisinin devre arasında "Böyle oynarsak kaybederiz" ifadesi ve Göztepe maçı sonrası "İyi oynamıyoruz. Şampiyonluğu kaybederiz böyle giderse” ifadeleri hep üst üste geldi. Caner’e bu konuyla alakalı uyarılar yapılsa da futbolcunun karakteristik özelliği sıkıntı yaşanmasına sebep oldu.

Karar için bekleniyor

Takımın yaşananlardan etkilenmemesi için deneyimli oyuncu, Trabzonspor maçından sonra Antalyaspor maçı kadrosunda da olmayacak. Caner’in takıma ne zaman döneceğine bugünkü maçtan sonra karar verilecek.

"Ben buraya şampiyonluk yaşamak için geldim ve bunun için tüm mücadelemi veriyorum''

Caner Erkin’in sarı-lacivertli yetkililerin kadro dışı kararından önce kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdiği belirlendi. Deneyimli oyuncunun, "Ben buraya şampiyonluk yaşamak için geldim ve bunun için tüm mücadelemi veriyorum. Tecrübeli ve bu süreçlerden birçok kez geçmiş bir oyuncu olarak bildiklerimi, gördüklerimi söylemek zorundayım. Tek hedefim takıma katkı sağlayıp şampiyon olmak" dediği öğrenildi.