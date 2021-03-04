İstanbul'da halk otobüsünde taciz skandalı! Şoförün hapsi isteniyor

Şoförden gideceği güzergâh için yardım isteyen Z.K. isimli kadın, hayatının şokunu yaşadı. Müşterileri indirip tenhada ışıkları kapatan şoför, Z.K.’ye cinsel tacizde bulundu. Z.K. şikâyetçi oldu, şoföre 20.5 yıl hapis istendi.

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Gideceği güzergâh için şoförden yardım isteyen kadın yaşadıkları karşısında dehşete düştü. Taksim'de son durağa yakın bir tenhada duran şoför, ışıkları kapattı. "Korkma sana yardımcı olacağım" diyerek kadına özel sorular sordu. Z.K.'nin yüzündeki maskeyi indirmeye çalıştı ve cinsel tacizde bulundu. Kadın bağırınca "Fiyatınız 100 lira, seninle birlikte olup paranı vereceğim" dedi.

Yaşadığı şok karşısında yardım çığlıkları atan kadın, şoförün sefer saatinin gelmesiyle olay yerinden taksiye binerek evine gitti. Başından geçenleri eşine anlattı ve otobüs şoföründen şikâyetçi oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. İfadesi alınan F.Y. suçlamayı reddetti. Hakkında "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Basit Cinsel Saldırı" suçları kapsamında 20.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Sabah'ın haberine göre Avukat Aylin Esra Eren, cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlarının birbirinden farklı olduğunu söyledi. Avukat Gizem Gonce ise "Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianameye göre yaşanan bu talihsiz olayda; otobüs şoförü sanığın mağdura karşı basit cinsel saldırı suçu işlediğini görüyoruz" dedi.