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Fenerbahçe Beko, Milano'dan zaferle dönüyor

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 27. haftasında deplasmanda İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu 100-92 yendi.

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THY Euroleague’de Fenerbahçe Beko kritik bir galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler deplasmanda Olimpia Milano’yu 100-92 yendi. Sarı-lacivertli takım, ligde 16. galibiyetini elde etti.

Başa baş geçen maçta Fenerbahçe Beko üçüncü çeyrekteki etkili oyunuyla sonuca gitti. Sarı-lacivertlilerde 5 oyuncu çift hanelere ulaştı.

Jan Vesely 13 sayı–10 ribaunt–8 asistle maçın oyuncusu seçildi. Nando De Colo 20 sayıyla en skorer isimdi.

Lorenzo Brown 18, Marko Guduric ve Dyshawn Pierre ise 15’er sayıyla skora önemli katkı sağladı.

Fenerbahçe Beko yarın ASVEL’e konuk olacak.

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