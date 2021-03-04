Dr. Mehmet Öz havalimanında hayat kurtardı! Patlıcan gibi mosmor olmuştu

ABD’de yaşayan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, New Jersey’deki Newark Havalimanı’nda bir yolcunun hayatını kurtardı. Adamın yere düşerken başını çarptığını ve kanaması olduğunu anlatan Dr. Öz “Rengi patlıcan gibi mosmordu. Nefes almıyor, nabzı da atmıyordu” dedi.

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ABD'de yaşayan ünlü Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Newark Liberty Havalimanı'nda rahatsızlanan bir adamın yardımına koştu. Olay, pazartesi günü geç saatlerde meydana geldi. Havalimanında görevli polis memuru Jeffrey Croissant, bagaj alım alanı yakınlarında yere yığılan ve solunum problemi yaşayan bir adama ilk müdahalede bulundu. Croissant'ın yardım çağrısına, o sırada havalimanında bulunan Dr. Mehmet Öz yetişti.

Oksijen tüpü gelene kadar kalp masajını sürdüren Öz, nabzı normale döndürmeyi başardı. Hayatı kurtulan 60 yaşındaki adam, gözlem amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Dr. Öz'ün benzer müdahaleleri daha önce de basına yansımıştı. 2015 yılında New Jersey'de bir kazaya tanık olan Öz, sağlık ekipleri gelene kadar 2 yaralıyı tedavi etmiş, 2 yıl önce de Manhattan'da ayağı kopan İngiliz bir turiste yardım etmişti.

'Patlıcan gibi mosmor olmuştu'

Adamın yere düşerken başını çarptığını ve kanaması olduğunu anlatan Dr. Öz “Rengi patlıcan gibi mosmordu. Nefes almıyor, nabzı da atmıyordu” dedi.

CPR (kalp masajı ve suni solunum) uygulayarak hava yolunu açtığını belirten Dr. Öz, “CPR’yi herkes öğrenebilir ve bir hayat kurtarabilir” diye konuştu.