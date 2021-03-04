Adalet Bakanlığı 1500 eleman alacak alacak! İşte kura ile işçi alınacak illerin listesi

Adalet Bakanlığı, teşkilatlarda görevlendirmek için 1287 temizlik görevlisi, 155 sürekli işçi ve cezaevlerinde görevlendirilmek üzere 58 sürekli işçi alacak. İşte Resmi gazeteye yansıyan işçi ilanları...

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere İŞKUR'a müracat edenler arasından Ankara'da 110, Yozgat'ta 35 ve Rize'de 10 temizlik görevlisi alınacak. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere de 58 sürekli işçi alınacak. Öte yandan Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1287 temizlik görevlisi alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 1287 sürekli işçi alımı yapılacak.

Başvurular, 8 Mart'a kadar İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını bitirmemiş olanlar ile yayımlanan listeden sadece bir il için başvuru yapılabilecek. Adayların, ilan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet etmeleri gerekiyor.

Kura çekimi 17 Mart'ta

İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Adaylar Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kura çekimine katılamayacak. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişinin görüntüleri kayda alınacak.

Asıl ve yedek adaylar 18-24 Mart'ta belgeleri teslim edecek

Kura ile başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edecek.

Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.

Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecek.