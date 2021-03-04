Depremde hayat kurtaracak yeni uygulama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığının "Acil Yardım Uygulaması" hakkında bilgi verdi. Bakan Soylu, uygulamayla göçük altındakilerin anlık konum bilgisi vereceğini anlatan Soylu, uygulamanın tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "AFAD Acil Yardım Uygulaması" geliştirdiğini belirterek, "Göçük altındaki vatandaşı kurtarmak için giden ekipler, uygulamanın ortama özel vereceği ses, ışık ve anlık konum bilgisi ile göçük altındakilere daha çabuk ulaşabilecekler." dedi.

Soylu, TRT Haber'in AFAD Başkanlığında gerçekleştirdiği ana haber bültenine konuk olarak, Deprem Haftası ve 2021 Afet Eğitim Yılı'na ilişkin soruları yanıtladı.

"AFAD Acil Yardım Uygulaması" üzerinde çalıştıklarını bildiren Soylu, "Afet durumunda acil yardımlaşma uygulaması bu. Afet anlarında onun üzerinden bölgesel mesajlarla vatandaşlarımıza ulaşabileceğiz ki afet anında sahayı yönetebilmek ve vatandaşımıza birtakım bilgileri aktarabilmek afetin yönetimi açısından çok önemlidir. Deprem anında göçük altında kalındığı zaman vatandaşlarımızın konum bilgilerini bu uygulama üzerinden rahat bir şekilde alabiliyoruz. Göçük altındaki vatandaşı kurtarmak için giden ekipler, uygulamanın ortama özel vereceği ses, ışık ve anlık konum bilgisi ile göçük altındakilere daha çabuk ulaşabilecekler. 112'ye anında ulaşabilecek ve 112 ile konuşabilecek." dedi.

Bu uygulamayı telefonuna indiren vatandaşların, uygulama üzerinden yapılması gerekenler hakkında yönlendirileceğini anlatan Soylu, uygulamanın vatandaşları ilk toplanma alanına yönlendireceğini ve neler yapabileceklerine ilişkin bilgi vereceğini söyledi.

Soylu, "Uygulamanın yüzde 80'ini bitirdiler, inşallah uygulamaya girecek." bilgisini verdi.





"İstanbul'da son 100 yılda 241 deprem etkileşimi yaşandı"

Son 100 yılda İstanbul'un 241, Türkiye'nin ise 1175 deprem etkileşimi yaşadığını aktaran Soylu, tüm bu etkileşimlere yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Soylu, alınan tedbirler kapsamında yeniden dizayn edilen helikopterlerin içerisinde yaklaşık 8-12'li sedyeler oluşturulduğunu, helikopterin ambulans haline dönüştürüldüğünü belirtti.

"Depremin ilk 6 saati çok önemli"

Deprem sonrasında ilk 6 saatin önemine vurgu yapan Soylu, yapılması gerekenleri şu sözlerle anlattı:

"Biz depremin ilk 6 saatini iyi yönetmeliyiz. Sakin kalın, balkon, merdiven ve asansörlerden uzak durun. Çök kapan tutun depremin altın kuralı. Deprem için en temel sonuçlardan birisi de yangınlardır. Elektrik şalterlerinin indirilmesi, doğal gaz vanalarının kapatılması çok önemli. AFAD çantasının her evde olması lazım. AFAD çantasının alınarak evden sakin ve hızlı adımlarla çıkılması gerekir. Bizim en temel problemlerimizden biri de trafiğin tıkanması. Vatandaşlar yolların açık kalmasına özen göstermeli. Telefon konuşması da çok önemli bir konu. Görüşmeler internet üzerinden yapılmalı."

Eğitimler hızla sürüyor

Bu yılın Afet Eğitim Yılı olduğunu anımsatan Soylu, "Biz bu yıl 51 milyon vatandaşımıza ulaşacağız. Yıl başından bugüne kadar 1,5 milyon insana yüz yüze eğitim verdik." dedi.

Eğitimlerin hızlı bir şekilde devam ettiğini aktaran Soylu, vatandaşlara afet eğitimi modülü izlemelerini tavsiye etti.