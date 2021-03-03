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Mostafa Mohamed kırmızı kart gördü ortalık karıştı

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed rakibine yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı-kırmızılılar karara uzun süre itiraz etti.

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Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mostafa Mohamed, 57. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Uzun süre itiraz edildi
Galatasaraylı futbolcular, kırmızı kart sonrası hakem Halil Umut Meler'e yoğun itirazlarda bulundular.

Mısırlı futbolcu, profesyonel kariyerindeki ikinci kırmızı kartını gördü. Trabzonspor'un geçen hafta Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçında benzer bir pozisyonda VAR'a bile gidilmemiş Trabzonsporlu futbolseverler bu duruma uzun süre itiraz etmişlerdi. 

                       (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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