Son şampiyon Başakşehir'in kötü gidişi Konyaspor karşısında da sürdü

Başakşehir, Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Cikalleshi, Konyaspor'u öne geçiren golü atarken; Başakşehir'in cevabı Demba Ba ile geldi. Son şampiyon Başakşehir'in galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Aykut Kocaman'ın öğrencileri haftayı 26 puanla kapattı. Konyaspor ise haftayı 32 puanla tamamladı.

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28. dakikada İttifak Holding Konyaspor'un gelişen atağında Daci'nin pasıyla topla buluşan Sekidika ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

41. dakikada İttifak Holding Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Daci penaltı noktasına yerden sert bir top gönderdi. Meşin yuvarlağı kontrol eden Diomande'nin sert şutunda savunmaya çarpan top az farkla yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

49. dakikada Medipol Başakşehir sol kanattan korner kazandı. Paslaşılarak kullanılan kornerde Berkay ceza sahasına ortasını yaptı. Altı pas önünde Epureanu'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

56. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Deniz'in sağ kanattan yaptığı ortada Crivelli altı pas içinde kafayı vurdu, kaleci Eray ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole engel oldu.

71. dakikada turuncu-lacivertli ekibin sağ kanattan kullandığı kornerde Deniz Türüç'ün ön direğe gönderdiği topa Ponck kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

79. dakikada konuk ekip öne geçti. Bytyqi'nin sol kanattan arka direğe gönderdiği topa Cikalleshi uçarak kafayı vurdu. Yere de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

85. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde Aleksic'in altı pas önüne yaptığı ortada Demba Ba topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1

Mücadele 1-1 tamamlandı.

Başakşehir: 1 - 1 :Konyaspor

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan Çimen

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir (Dk. 36 Giuliano), Deniz Türüç (Dk. 72 Demba Ba), Berkay Özcan, Aleksic, Crivelli (Dk. 86 Junior Fernandes)

Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Sekidika (Dk. 90 Shengelia), Hadziahmetovic (Dk. 67 Milosevic), Cikalleshi (Dk. 90 Kravets), Daci (Dk. 62 Bytyqi)

Goller: Dk. 79 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 85 Demba Ba (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 51 Guilherme (İttifak Holding Konyaspor)