Muharrem İnce yeni parti için tarih verdi

CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce, bu kez tarih verdi. İnce, Beştepe'ye giden CHP'li isim konusunda da "müthiş gelişmeler oluyor" yorumunda bulundu.

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CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni başlatan ve parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce, yeni partiyle ilgili açıklamayı genel merkez binasını tamamlayarak 45 gün içerisinde açıklamayı planladıklarını söyledi. İnce, Beştepe'ye giden CHP'li isim konusundaki gelişmeleri de "Müthiş gelişmeler" oluyor sözleriyle yorumladı.

Muharrem İnce, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Yeni partiyle ilgili açıklamayı bir otelde yapmayı düşünmediklerini ve genel merkez binasını tamamlayarak 45 gün içerisinde açıklamayı planladıklarını söyleyen İnce, şöyle konuştu:

"Genel merkezimizin tadilat işleri sürüyor. Ankara'da 19 Mayıs'a planlamıştık ama daha erken bitecek. Partinin kuruluşunu bir otelde açıklamak istemiyoruz. Genel merkezi tamamlayıp açıklayacağız. Nisan ayı içinde yaparız. 45 gün içinde yapmak istiyoruz.

"Siyasette mizah yok"

Yüzde 49'a razı değiliz. Yüzde 50 + 1 almak için çalışacağız. Biz her partiden oy alacağımızı düşünüyoruz. Toplumsal dayanışmayı anlatacağız öncelikle. Toplumda siyasetin kalitesi çok düştü. Mizah yok siyasette.

İlk kez belki de sanat diyeceğiz. Kimse konuşmuyor. Uzay madenciliği, nano teknoloji derken, sanat diyeceğiz.

Partinin finansmanı kimler sağlıyor?

Parayı kurucular kurulundan topluyoruz. Biz bütün harcamalarımızı şu anda banka üzerinden yapıyoruz. Partiyi kurduğumuzda o dokümanları basına sunarız. Harcamalarımızın hepsi kayıtlı. Bağış alamıyoruz. Ama partiyi kurduğumuzda alabileceğiz. Genel başkan odasını ben döşüyorum.

Anket yaptırmadık. Ama yaptıranlardan aldığımız bilgi şu. Yeni kurulan partilerden çok daha iyisiniz diyorlar.

27 senedir 30'un üzerine hiç çıkmadık. Bir kez çıkmış. O da Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı seçiminde çıkmış. Ben tekere çomak sokmuşum. İlk kez 30'un üzerine çıkmışım.

"Saraya giden CHP'lide müthiş gelişmeler oluyor"

Saraya giden CHP'lide müthiş gelişmeler oluyor. Herhalde çıkacak, mahkeme kayıtlarından. Şimdilik bu kadar söyleyeyim.

Yakında ortaya çıkacak. Saray'a giden bir CHP'li var. İddiayı gazeteceye göre genel merkezden birisi. Muharrem İnce'nin üzerine oklar çeviriliyor ve davayı gazeteciye açıyor. Bunu genel merkez yapamıyor. Bunlar geçmişte olan şeyler. Genel merkez dava açmıyor buraya kadar söyleyeyim.

"Çatı aday olmaz"

Memleket Hareketi'nin sözcüsü olarak söylüyorum. Yakında siyasi parti olacağız. Her parti kendi adayını çıkarsın. Biz de çıkaracağz. Kim en yüksek oy alırsa, ikinci turda söz veriyorum, destekleyeceğiz. Ama onlardan da söz veriyorum. Çatı aday olmaz. Matematik bilimine aykırıdır. Beğendiremezsin bir kesimini.

İYİ Parti'nin beğendiğini CHP beğenmez. Ama ikinci tur başka bir şey. Katılımın artması gerekiyor. Katılımın düşmesi Erdoğan'a yarar."