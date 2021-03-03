Ermenistan'da muhalefet Paşinyan olmadan erken seçime gidilmesini istiyor

Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Vazgen Manukyan, yaptığı açıklamada, Başbakan Nikol Paşinyan'ın devletin imkanlarını kullanarak bölgelerden taşınan 15 bin kişiyle Cumhuriyet Meydanı'nda toplandığını ve Dağlık Karabağ'da savaşı nasıl yürüttüğünü gördüklerini belirtti.

Paşinyan'ın seçim düzenlemesini istemediklerini vurgulayan Manukyan, "Paşinyan iktidardayken erken parlamento seçimi yapılmasına karşıyız" ifadesini kullandı.

Manukyan, Paşinyan'ın bir an önce istifa etmesi, istifadan sonra geçici hükümetin kurulması, ardından bir yıl içinde erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Paşinyan'dan şartlı erken seçim önerisi

Başbakan Paşinyan, parlamentoda yaptığı konuşmada, muhalefet ile anlaşılması halinde bu yıl erken seçime gidebileceklerini belirtti.

Seçimi yeniden kamusal dayanışmayı tesis etmenin yolu olarak gördüklerini ifade eden Paşinyan, "Seçimler bu sorunu çözmek için bir mekanizma, halkın kendisini ifade etmesi için imkan" dedi.

Paşinyan, iktidar da dahil tüm siyasi güçlerin seçimin özgür, şeffaf ve adil şekilde gerçekleştirilmesini garanti etmesi gerektiğini kaydetti.

Gelecek günlerde Paşinyan'ın muhalefet temsilcileri ile erken seçim konusunda görüşmeler yapacağı ifade edildi.