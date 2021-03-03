Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (3 Mart 2021)

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 28.771'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 689'u semptomatik olmak üzere 11 bin 520 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 734 bin 836'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 65 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 8 bine yaklaştı

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 191 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 593 bin 264'e yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 578 bin 861'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 224 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

Vaka sayısı 11 binin altına düşmüyor

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybederken, 668'i semptomatik olmak üzere 11 bin 837 yeni vaka tespit edilmişti.