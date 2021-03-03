BIST 1.531
DOLAR 7,43
EURO 8,97
ALTIN 410,82
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (3 Mart 2021)

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 28.771'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 689'u semptomatik olmak üzere 11 bin 520 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 734 bin 836'ya yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 65 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 8 bine yaklaştı
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 191 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 593 bin 264'e yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 578 bin 861'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 224 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

Vaka sayısı 11 binin altına düşmüyor
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybederken, 668'i semptomatik olmak üzere 11 bin 837 yeni vaka tespit edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de ulusal muhafızlara verilen yemeklerin bozuk olduğu iddia edildi
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
İçişleri Bakanlığı merak edilen sorulara yanıt verdi
Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi kontrolü elden bırakmadı
Sinop'ta eşi vefat eden yaşlı kadın 200 köylüsüne koronavirüs bulaştırdı
Son şampiyon Başakşehir'in kötü gidişi Konyaspor karşısında da sürdü
Tarihte Kara Şaman Togay'ın yeri kimdir ölümü nasıl oldu?
Karabük'te şiddetli ağrıyla gitti doktor bile şaştı kaldı: İlk defa başıma böyle bir şey geldi
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e savaş suçu soruşturması
Zonguldak'ta 'Rabbime kurban ettim' deyip oğlunu kesti! Sevindiren haber
Yorumlar 9 yorum