Eskişehirde hırsızlıktan tutuklanan kadının 24 sabıkası çık

Çok sayıda evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan Esra A., 24 sabıkasının olduğu da ortaya çıkınca tutuklandı.Abone ol
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık şüphesi şahsa yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, kentin farklı mahallerinde çok sayıda evden gerçekleştirilen hırsızlık olayının şüphelisi Esra A.'yı evinde yakalayıp, gözaltına aldı.
Çalıntı ziynet eşyaları bulundu
Esra A.’nın evinde yapılan aramada çalıntı olduğu düşünülen çok sayıda ziynet eşyası bulundu.
24 farklı sabıkası çıktı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adlşeyey sevk edilen Esra A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin hırsızlık suçundan 24 sabıkası olduğu tespit edildi.