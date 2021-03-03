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FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası kura çekimi torbaları belli oldu

İhlas Haber Ajansı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) 2021’in, 8 Mart Pazartesi günü İspanya'nın Valensiya kentinde gerçekleşecek olan kura çekimi öncesinde ev sahiplerinin torbaları ve ortak federasyonları belirlendi.

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Kadınlar EuroBasket 2021’e katılma hakkı kazanan 16 takım, FIBA Kadınlar EuroBasket 2019 ve FIBA Kadınlar EuroBasket 2021 Elemeleri'ndeki performanslarına göre eşit şekilde yerleştirildi. Aynı ortalama sıralamaya sahip takımlarda, FIBA Kadınlar EuroBasket 2019'daki final sıralaması belirleyici oldu.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı kazanan Türkiye, kura çekiminde Belarus, Çekya ve Karadağ ile birlikte 3’üncü torbada yer alacak.
Kura çekiminde diğer torbalar şu şekilde oluştu:

1. Torba: İspanya, Fransa, Sırbistan, Belçika
2. Torba: İsveç, Rusya, Slovenya, İtalya
3. Torba: Belarus, Çekya, Karadağ, Türkiye
4. Torba: Slovakya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Yunanistan

Kura çekiminde dört torbada yer alan toplam 16 takım, her biri dörder takımdan oluşan dört gruba yerleşecek. FIBA Kadınlar EuroBasket 2021'e ev sahipliği yapan Fransa ve İspanya, ilgili ülkede oynayacak bir partner federasyon seçme hakkına sahipti. Fransa Federasyonu tarafından seçilen Belçika, Strazburg'da oynayacak gruplardan birine yerleşecek, ancak her iki ülke de aynı torbada olduğu için Belçika, Fransa ile aynı gruba yerleşemeyecek. İspanya ise partner federasyonu olarak Slovakya'yı seçti; böylece iki takım da Valensiya’da oynanacak maçlar için aynı gruba yerleşecek.

Kura çekimi, 8 Mart Pazartesi günü TSİ 14.00’te başlayacak.
FIBA Kadınlar EuroBasket2021, 17-27 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek. Grup maçları, çeyrek finaller için elemeler ve çeyrek finaller Strazburg ve Valensiya'da gerçekleşecek olup, final aşaması maçları Valensiya'da oynanacak.

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