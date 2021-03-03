Antalya'da direkte gören şaştı kaldı! Ekipler harekete geçti

ANTALYA'da havai hatlarına takılı kalan tavuk görenleri şaşırttı. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. tavuğu kurtardı.

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Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtımını üstlenen AEDAŞ ekipleri, geçen pazartesi günü Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde, Mehmet Atay ve Güneş caddelerinin kesişim noktasındaki havai hatların üzerinde bir tavuğun takılı kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden AEDAŞ ekipleri, önce tehlikeyi önlemek için bölgenin elektriğini kısa süreli kesti. Ardından yanlarında bulunan hidrolik sepet ile havai hatta ulaşan ekip üyesi, tellerde takılı kalan tavuğu kurtardı. Tavuğun kurtulmasını izleyen mahalleli, AEDAŞ ekiplerine alkışlarla teşekkür etti.