Diego Perotti'den dönüş sinyali: Yalan söylediler

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti, sakatlığı hakkında açıklamalar yaptı. Diego Perotti, ''Sakatlığım yalan, yakında döneceğim.'' dedi.

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Fenerbahçe'de forma giyen Diego Perotti, Ocak ayında dizinden ameliyat oldu. Arjantinli futbolcu sakatlığı hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

Radyo 947'ye konuşan Perotti, "Yaşım gereğince ameliyat olmama gereken bir sakatlığım oldu. Sakatlığıma ilişkin yalanlar söylendi. Kariyerime devam etmem için zamanım var ve tekrar sahalara döneceğim" ifadelerini kullandı.

Perotti, yıldız futbolcularla yanyana top koşturduğu için kendini şanslı hissettiğini söyledi;

"Kariyerinin son döneminde Totti ile 1,5 yıl oynadım. Riquelme ile oynadım, Messi ile iletişim halindeyim. O, Diego Maradona ile tanışmamı sağladı. Kendimi ayrıcalıklı hissediyorum."

Son olarak 29 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde forma giyen 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Serie A ekibi Roma'dan bonservis ödenmeden transfer edilen Perotti, sarı-lacivertli formayla çıktığı 4 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.