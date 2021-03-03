Her gün kapı kapı gezip arıyorlar! 13 çocuklu aile evsiz kaldı

İSKOÇYA'da 13 çocuklu Deborah - Craig Douglas çifti kalabalık aile oldukları gerekçesiyle evsiz kaldı

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İskoçya'da 13 çocuklu Deborah - Craig Douglas çifti geniş aile olması nedeniyle sokakta kaldı. Çiftin kirada oturduğu evin satışa çıkması nedeniyle 9 hafta içerisinde evi boşaltmak zorunda olduğu ifade edildi. Geniş aileye sahip Deborah - Craig Douglas kapı kapı gezerek, kiralık ev arıyor. Yerel medyaya konuşan çift, her gün onlarca ev geziyoruz. 15 kişilik bir nüfusumuz var. Geniş aile olduğumuz için kimse evini bize kiralamıyor" dedi.



“Şu an ev sahibimiz izin verdiği için kalabiliyoruz ancak bu uzun sürmez” diyen Deborah Douglas, "Büyük aile ayrımcılığına uğruyoruz. Görüştüğümüz son ev sahibi bu kadar çocuğun sorun olacağını söyledi. Şok oldum. Resmen sokaktayız" ifadelerine yer verdi.