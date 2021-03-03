'Ah Gözel İstanbul' isimli belgesel filimde Erdoğan'a idam göndermesi mi yapıldı?

Zeynep Dadak'ın yönetmenliğini yaptığı "Ah Gözel İstanbul" isimli belgesel film tartışmalara yol açtı. Belgeselde Topkapı Sarayı önünde idam edilen Osmanlı elitlerinden bahsedildiği sırada kullanılan "Bugünün Saraylısı yaptıklarının hesabını vermeyecek olmanın rahatlığındadır." cümlesi tepkilere yol açtı.

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57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin seçkisinde yer alan ve 39. İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Belgesel Yarışması'nda Mansiyon Ödülü sahibi olan "Ah Gözel İstanbul" belgeseli dijital streaming platformu MUBI'de gösterime girdi.

İstanbul doğumlu Ermeni kökenli entelektüel Eremya Çelebi Kömürciyan'ın 1661 yılında kaleme aldığı İstanbul Seyahatnamesi'nden esinlenilerek çekilen belgeselde 350 yıllık izlerin peşine düşüldü.

Zeynep Dadak imzalı belgeselin bir bölümünde Topkapı Sarayı'ndan bahsedildi. Büyük kapının dışında beylerin, paşaların, zorbaların ve celali adını taşıyan büyük sebatın idam edildiği aktarılırken, Divan kapısı denilen bu yerde idam mahkumlarının başı kesilir. Kesilen başlar saray burnu kapısından denize atılır. Bugünün saraylısı yaptıklarının hesabını vermeyecek olmanın rahatlığındadır." denildi.

"Bugün saraylısı" denilerek Erdoğan mı kastediliyor?

SuperHaber'de yer alan haberde Eremya Çelebi Kömürciyan'ın 1661 yılında kaleme aldığı İstanbul Seyahatnamesi'nde bu yönde bir ifade bulunmağı belirtildi. Belgesel senaryosuna eklenen "bugünün saraylısı" tanımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir gönderme olarak yorumlandı. Türkiye'nin geçmişindeki karanlık sayfalar göz önüne alındığında, söz konusu ifade ile verilen "idam" temalı siyasi mesaj tepki topladı.