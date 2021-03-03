CHP'li Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesi Meclis Başkanlığı'nda
Son dakika haberi... CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis Başkanlığı'na ulaştı.Abone ol
CHP'li Berberoğlu ile birlikte 10 vekile ilişkin dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesi TBMM Meclis Başkanlığı'na geldi.
Fezlekelerden 6’sı HDP milletvekilleri hakkında. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı ve AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir hakkında da birer fezleke hazırladı.
HDP milletvekilleri Fatma Kurtulan, İmam Taşçıer, Murat Çepni hakkında birer, Feleknas Uca hakkında ise 3 yeni fezleke Meclis'e sunuldu.