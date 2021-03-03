Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mısır'ın Türkiye'ye jestiyle ilgili flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'ın, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktığını duyurmasıyla ilgili Kahire'ye sıcak mesajlar verdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile bir araya geldi. Görüşke sonrası Çavuşoğlu ve Zalkaliani ortak basın toplantısı düzenledi.

Mısır'ın, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktığını duyurması yankı uyandırmışı.

"Anlaşma imzalayabiliriz"

Mısır'ın hamlesiyle ilgili soruya Çavuşoğlu, "İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz" diye cevap verdi.

Türkiye'nin belirlediği sınırı geçmediler

Kahire hükümetince yayımlanan ihale haritasında, batıdaki bölgelerin Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan MEB anlaşmasına göre belirlendiği, 28. meridyenin doğusunda yer alan bir parselin ise Türkiye'nin, Türkiye-Libya anlaşmasını imzalamasından birkaç gün önce BM'ye bildirdiği Türk kıta sahanlığının güney sınırlarında son buluyor.

"Mısır Türkiye'ye açık kapı bıraktı"

"Mısır'ın bu tercihi, Mısır-Türkiye ilişkilerinin iyileştiği yönünde bir unsur olarak değerlendirilmese de, Kahire'nin gelecekteki görüşmeler için kapıları açık tutmaya yönelik bilinçli bir tercihi olarak yorumlanmıştı.