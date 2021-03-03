Bursa'da korkunç olay! Otomobil yaşlı adamın üstüne düştü

BURSA’da tamir için yaklaşık 2 metre yüksekliğe kaldırılan otomobil, tamirci 62 yaşındaki Halil İbrahim Keskin’in üzerine düştü. Ağır yaralanan Keskin, hastanede tedaviye alındı.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi’ndeki oto tamir dükkanında meydana geldi. Atölye sahibi Halil İbrahim Keskin, tamir için getirilen otomobili, araç asansörüyle yaklaşık 2 metre yüksekliğe kaldırdı. Ardından da tamire başladı. Ancak otomobil, Keskin’in üzerine düştü. Otomobilin altında kalan Keskin çevredekiler tarafından kurtarılıp, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Keskin, tedaviye alındı.