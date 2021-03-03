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İlk kez tezgahlarda yerini aldı! Trabzon'da hamsinin fiyatı cep yaktı

İhlas Haber Ajansı

Yerli hamsi bu yıl ilk kez Trabzon'da tezgâhlarda yerini aldı. Hamsinin kilosu 30-35 TL’den satışa sunuldu.

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Trabzon açıklarında bu sene ilk kez avlanan hamsi görüntüsüyle memnun ederken, fiyatının yüksek olmasından dolayı vatandaşlar tarafından pek tercih edilmedi. Trabzon’da balıkçı esnaflarından Yakup Bektaşoğlu, bu sene ilk kez yerli hamsinin tezgahlarda yerini aldığını ifade ederek “İki ayın üzerine ilk kez yerli hamsi geldi. Fiyatı biraz yüksek kilosu 30-35 TL arasında satıyoruz. Bu sezon hamsi 40 TL’ye kadar çıktı. Dolasıyla vatandaş pahalı bulduğu için pek tercih etmiyor. Vatandaş genellikle istavrit, mezgite yöneliyor." diye konuştu. 

Sözlerinin devamında Bektaşoğlu "İlk defa Akçaabat açıklarında avlanarak tezgâhlarımıza geldi. Yerli hamsi dün ve bugün gelerek tezgâhlarda yerini aldı. Hamsimiz orta boy güzel taze. Herkes gönül rahatlığıyla alıp yiyebilir. Bu sezon hamsi genelde ince çıktı. Dolayısıyla durum böyle olunca yasak geldi. Yasaktan sonra hamsi kayboldu. Bundan sonra hamsi pek olmaz. Artık Mart ayına girdik bundan sonra pek seyrek hamsi gelir. Şuanda ilk kez bu yıl yerli hamsi tezgâha geldi. Şu anda gelen hamsiye kar suyu vurduğu için lezzeti de on numara” dedi.

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