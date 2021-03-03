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Kemal Kılıçdaroğlu 'İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız' deyip 8 maddelik liste paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız' sözleriyle 8 maddeden oluşan bir lise yayımladı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla iktidara gelmeleri durumunda ilk hafta neler yapacaklarını paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı listede 8 madde yer alıyor.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

- Katar ordusuna peşkeş çekilen Sakarya'daki Tank-Palet Fabrikası'nı hemen geri alıp, şanlı ordumuza iade edeceğiz.

 - Esnafın, pandemi döneminde bankalardan aldığı kredilerin faizlerini silecek, anaparayı ise makul ölçülerde taksite bağlayacağız.

 - Bir kararname ile esnafın stopaj vergisini kaldıracağız.

 - Çiftçilerin, bankalardan veya tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacak, anaparayı ise makul ölçülerde taksite bağlayacağız.

- KYK borçlarından ötürü başlatılan tüm hacizleri durduracak, borçların faizlerini silecek; borçlu iş sahibi olduğunda, anaparayı makul taksitlere böleceğiz.

 - Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 polis, 8 sivil toplam 47 şehidimiz için toplanan paraların tamamını faizleriyle birlikte, hak sahiplerine teslim edeceğiz.

 - 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için vatandaştan toplanan paraların tamamını faizleri ile birlikte hak sahiplerine vereceğiz.

 - Hangi koşulda bedeli ne olursa olsun; vatan topraklarına sahip çıkacak, Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağına geri götürerek, orada şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız.

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