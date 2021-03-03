Konya'da erkek arkadaşının evinde ölü bulunmuştu! Havva'nın son mesajı ortaya çıktı

KONYA'da üniversite öğrencisi Havva Ç. (22) erkek arkadaşı Yusuf B.'nin (22) evinin banyosunda asılı olarak ölü bulundu. Erkek arkadaşı ifadesinin ardından serbest bırakılırken genç kızın da son mesajı ortaya çıktı.

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Konya'da Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokul öğrencisi Havva Ç., iddiaya göre sosyal medyadan tanıştığı erkek arkadaşı Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Yusuf B.'nin evinin banyosunda ölü bulundu. İntihar ettiği öne sürülen Havva Ç., Ilgın ilçesi Harami Mahallesi'nde toprağa verildi. Gözaltına alınan erkek arkadaşı Yusuf B. de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'Bu beni son görüşün olsaydı ne yapardın' mesajı

Havva Ç.’nin erkek arkadaşı Yusuf B. emniyetteki ifadesinde, genç kızın olaydan önce kendisine ‘Bu beni son görüşün olsaydı ne yapardın?' yazılı mesaj attığını belirterek, "Havva ile sosyal medyadan tanıştık. Olaydan bir gün önce evime geldi. Olay günü akşam saatlerinde kuzenimle buluşmak için evden ayrıldım. Eve geri dönmedim. Gece saatlerinde bana ‘Bu beni son görüşün olsaydı ne yapardın?' mesajı atmış. Ben mesajı sabah saatlerinde gördüm. 'Ne biçim konuşuyorsun, ne demeye çalışıyorsun' diyerek mesaj attım. Telefonu kapalıydı ve mesaj iletilmedi. Sonra uyumaya devam ettim. Akşam saatlerinde eve gittim. Kapı kilitli olduğu için açamadım. Sonra banyo penceresinden içeri girdiğimde doğal gaz borusuna asılı buldum. Herhangi bir tartışmamız, sorunumuz yoktu’’ dediği öğrenildi.