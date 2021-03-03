İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! O günlerde sokağa çıkma yasağı yok

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile 7-14-21 ve 28 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak olan ara seçimler nedeniyle seçim yapılacak yerlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.Abone ol
İçişleri Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu’nun talebi doğrultusunda valiliklere muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile ilgili genelge gönderdi.
Valiliklere gönderilen genelge ile 7-14-21 ve 28 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak olan muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halkoylamasında görev alacak kişiler ile seçmenler; yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.
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