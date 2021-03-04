Bu iki ilde kademeli normalleşme çok zor 15 gün sokağa çıkma yasağı
TÜRKİYE 'de kısmı olarak normalleşme başlarken 2 il alarm veriyor. Bu şehirler için 15 günlük tam kapanma çağrıları daha gür sesle yükselmeye başladı.
TÜRKİYE'de tam normalleşme adımları atılmışken koronavirüs vaka sayısı dün adeta fırlama yaptı. 7 bin ile 9 bin arasında gidip gelen günlük vaka sayıları uzun süredir 10 bin sınırını geçmiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasakların gevşetileceğini açıkladığı Salı günü 9 bin 891 olan günlük yeni vaka sayısı bir gün sonra 11 bin 837 yeni vakaya yükseldi. Bu ani artışın sebebi merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 20-26 Şubat tarihlerini kapsayan verilere göre, 23 ilde kısmi düşüşler yaşanırken, 58 ilde gözle görülür artışlar dikkati çekti. 2 il ise adeta alarm verdi. İşte o iller ve son durum...
20-26 Şubat haftasında vaka sayıları en çok artın iller 'Kırmızı' ve 'Turuncu' kod aldılar ve yasaklar o şehirlerde büyük oranda devam ediyor. Özellikle Risk Haritası'nda 'kırmızı' olarak yer alan illerde yüz yüze eğitim dışında tüm yasaklar aynen sürüyor. 'Kırmızı' şehirlerdeki vatandaşlar hem 'daha tedbirli olmalıydık, keşke biz de de yasaklar kalksa' derken, bir yandan da kuralları önlemleri devam ediyorlar.
Ordu liderliği kaptırmıyor
100 bin kişiye düşen vaka sayısında bir önceki hafta ilk sırada yer alan Ordu, bu hafta da birinciliği kimseye kaptırmadı. Ordu 100 bin kişiye düşen 301.76 vaka ile ilk sırada yer alırken, Ordu’yu 264.71 vaka ile Giresun, 262.17 vaka ile Samsun takip etti.
En düşük il'4 vaka' ile Şırnak oldu
100 bin kişiye düşen vaka sayısının en az olduğu il ise 2.29 ile Şırnak oldu. Şırnak’ta bir önceki hafta bu sayı 4’tü.