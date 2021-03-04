Bu iki ilde kademeli normalleşme çok zor 15 gün sokağa çıkma yasağı

20-26 Şubat haftasında vaka sayıları en çok artın iller 'Kırmızı' ve 'Turuncu' kod aldılar ve yasaklar o şehirlerde büyük oranda devam ediyor. Özellikle Risk Haritası'nda 'kırmızı' olarak yer alan illerde yüz yüze eğitim dışında tüm yasaklar aynen sürüyor. 'Kırmızı' şehirlerdeki vatandaşlar hem 'daha tedbirli olmalıydık, keşke biz de de yasaklar kalksa' derken, bir yandan da kuralları önlemleri devam ediyorlar.