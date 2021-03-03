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HABER /  DÜNYA

Rusya'dan ABD'ye yaptırım göndermesi

Demirören Haber Ajansı

Rusya’da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD’nin Rus muhalif lideri Aleksey Navalny’nin yargılanmasına yönelik yaptırım açıklamasına yanıt verdi. Peskov, Washington yönetimini Rusya'nın içişlerine müdahale etmesiyle suçladı.

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Rusya'da, muhalif lider Aleksey Navalny, Almanya'dan döner dönmez gözaltına alınarak, 3,5 yıllık hapis cezasına çarptırılması hem ülke genelinde hem de uluslararası alanda krize dönüştürmeyi sürdürüyor.  ABD, Rusya’ya yönelik muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın yargılanması konusunda Rus hükümetinden 7 kişiye yaptırım kararı aldı. ABD’nin bu kararına ilişkin Rusya'dan yanıt geldi. 

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Elbette kısas ilkesi uygulanacaktır” dedi. ABD’nin yaptırımlarına karşılığın birebir verileceğinin altını çizen Peskov, söz konusu yaptırımları ‘çirkin’ olarak nitelendirdi.

“Rusya’nın içişlerine bir müdahaledir”
Peskov, söz konusu yaptırımların Rusya’nın içişlerine bir müdahale olduğunu ifade ederek, “Bu tür yaptırımların kesinlikle kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Zaten acınacak durumdaki ilişkilere (ABD-Rusya) önemli ölçüde zarar veriyorlar. Yaptırımlar, Rusya'nın içişlerine müdahaleden başka bir şey değil” dedi.

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