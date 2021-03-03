Hafta içi akşamları sokağa çıkma yasağı neden kaldırılmadı! Sebebini Bilim Kurulu Üyesi Levent Akın açıkladı

Normalleşme adımları arasında hafta içi akşamları uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılmaması "Gündüz virüs ortada yok, akşam sokağa çıkıyor" diye espri konusu oldu. Akşam sokağa çıkma yasağının kaldırılma sebebini Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın açıkladı. Espiriler bir yana bakın yasağın kalkmama sebebi neymiş...

Abone ol

Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, yeni dönemde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesinin nedenini açıkladı. Akşam sokak kısıtlaması uygulanmasının zaman zaman "Gündüz virüs ortada yok, akşam sokağa çıkıyor" diye espri konusu olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Akın şöyle konuştu:

Saat 21:00 sınırı neden konuldu?

"Güzel bir espri olmakla beraber doğru bir bilgi değil; çünkü akşam en büyük sıkıntı özellikle lokanta, kafe, pastane ya da restoran buralarda uzun süre oturarak yemek yenmesi, sohbet edilmesi. Buralar kapalı olduğu için bu toplantılar genellikle büyük salonlarda veya evler içinde yapılmaya başlandı. O zaman 21.00 saatini sınır koyduğunuz zaman genellikle ev içerisindeki o büyük toplantıları engellediğimizi düşünüyoruz."

Elimizde çok fazla kanıt var

"Buna ait de elimizde çok fazla kanıt var. Mühim olan ev içindeki toplantıları engelleyebilmek; çok büyük aile toplantılarının yapılması, bir anda hastalığın kümeleşerek çevreye yayılmasına sebep oluyor. Bu nedenle 21.00'den sonra sokağa çıkmanın durdurulmuş olması ya da kısıtlanması önemli bir nokta."

Aşılama programına bağlı

Prof. Dr. Akın, tüm illerin rahatlama sürecine ilişkin de, "Enteresan bir virüsle karşı karşıyayız. Mikrobiyolojide öğrendiğimiz temel bilgiler bu virüsle uyumlu değil. Pek çok viral hastalıkta hastalığı geçirdikten sonra hastalığa yakalanmazsınız. Ama bunda hastalığı geçirenler de hastalığa tekrar yakalanabiliyor. Bu, virüsün kendine ait özelliklerinden kaynaklanıyor" diye konuştu.

Başarılı iller bir anda kızarabilir

"Başarılı olan illerin bir süre sonra çok kötü duruma düşebileceğini düşünebiliriz" uyarısı yapan Levent Akın, "Şu anda çok sıkıntılı olan illerin bir süre sonra çok rahat duruma geçebileceklerini de düşünebiliriz. Biz özellikle toplumdaki bağışıklığı aşıyla kısa sürede sağladığımız zaman hemen hemen illerin tamamının sarı ya da mavi düzeyinde kalacağına inanıyorum. Bu tamamen aşılama programı ve toplumun kurallara uyması ile ilgili bir sorun" dedi.

Aşı çeşitliliği artırılmaya çalışılıyor

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, toplumun 1 yıldır çok sıkıldığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Toplum kurallara uymak istemiyor; ama hastalık da 'insanlar kurallara uymasın' diye bekliyor yayılabilme özelliğini korumak için. O zaman elimizdeki 4 koruma aracından en sonuncusu aşı. O zaman aşının yaygınlaştırılması lazım. Sağlık Bakanlığı aşıyı ciddi miktarda artırmaya çalışıyor. Bunun yanında çeşitliliği de artırmaya çalışıyor."

Aşıda mesafe kat edersek yaza rahat gireriz

Zannederim biz Mart ve Nisan ayında önemli bir mesafe kat edersek, yaz ayına rahat gireriz; ama bir tek aşıya bağlanmamak lazım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmek lazım. Ben iki doz aşı olmuş insanım. Bir başkasını enfekte etmemem lazım ve toplumda bir model oluşturuyor olmam lazım bir bilim kurulu üyesi olarak. Onun için her türlü toplantıda ben düzenli olarak maskemi takıyorum, mesafemi de korumaya çalışıyorum."