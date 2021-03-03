Çin aşısının 3 faz Türkiye sonuçları açıklandı! Aşının etkinlik oranı yüzde 83,5 çıktı

ÇİN'den alınan koronavirüs aşısıyla ilgili Faz-3 çalışmasının sonuçları açıklandı. CoronaVac aşısının Türkiye'de etkinlik oranı yüzde 83.5 olarak duyuruldu...

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Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac isimli Covid-19 aşısının Faz-3 Türkiye sonuçları açıklandı. Aşının etkinlik oranının yüzde 83,5 olduğu bildirildi. Hacettepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100" denildi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova, Sıhhiye Yerleşkesi'nde Sinovac aşısı Faz-3 çalışmaları sonuçlarını açıklıyor. İşte sonuçlar...

Yüzde 57'si erkek, yüzde 43'ü kadın

Klinik çalışmanın 14 Eylül 2020 tarihinde ilk gönüllünün dahil edilmesi ile başladığı belirtilerek, "18-59 yaş arası gönüllüler gerçek aşı ve plasebo kolları olmak üzere iki ayrı kola dahil edilmiştir. Toplam 24 merkezden 10 bin 216 kişiye en az 1 doz gerçek aşı ya da plasebo uygulaması yapılmıştır. Bu gönüllülerden 6 bin 648'i gerçek aşı koluna dahil edilirken, 3 bin 568'i plasebo koluna dahil edilmiştir. Plaseboların tekrar gerçek aşı ile aşılanması ile toplam 25 bin 937 doz uygulama yapılmıştır. Dahil edilen gönüllülerin yüzde 57,8'i erkek iken, yüzde 42,2'si kadındır. Ortanca yaş 45'tir" ifadeleri kullanıldı.

Etkinliği yüzde 83.5 olarak hesaplandı

Çalışma kapsamında acil kullanım kullanım onayı nedeniyle körlemenin ilk olarak 14 Ocak 2021'de sağlık çalışanlarında kırılmaya başlandığı belirtilerek, şöyle denildi: "Ardından merkezlerin kapasitesine göre gönüllülerin körlemeleri 12 Şubat 2021 tarihine kadar kırılmaya devam edilmiştir. 12 Şubat tarihinde tüm gönüllülerin körlüğü kırılmıştır. Bu tarihe kadar görülen semptomatik ve RT-PCR ile doğrulanmış Covid-19 vakaları ile aşının etkililiği yüzde 83,5 olarak hesaplanmıştır."

Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor

"Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak bulunmuştur. Çalışma süresince her iki kolda da ölüme rastlanmamıştır. En sık görülen yan etkiler yorgunluk yüzde 9.8, baş ağrısı yüzde 7.6, kas ağrısı yüzde 3,8, ateş yüzde 2,5, titreme yüzde 2.4 ve lokal yan etkilerden en sık görüleni ise enjeksiyon yerinde ağrı yüzde 1,6. İlk doz aşı sonrası ortanca takip süresi 70 gün, 2'nci doz aşıdan 14 gün sonrası için ortanca takip süresi 42 gündür."

En çok görülen yan etkiler

Yapılan açıklamada aşı sonrası en çok görülen yan etkilerine de yer verildi. Yorgunluk (yüzde 9,8), baş ağırısı (yüzde 7,6) kas ağrısı (yüzde 3,8) ateş (yüzde 2,5) titreme (yüzde 2,4) ve lokal yan etkilerinden en sık görüleninse enjeksiyon yerindeki ağrılar olduğu belirtildi.