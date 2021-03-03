Bursa'da komutanı tarafından kaskla öldürülen er şehitliğe naklediliyor

Nöbet sırasında annesiyle telefonda konuştuğu için komutanı tarafından başına kaskla vurularak öldürülen er Gökhan Kılıç, vefatından dört yıl sonra şehitliğe naklediliyor.

Abone ol

Bursa'da vatani görevini yaparken nöbet sırasında annesiyle telefonda konuştuğu için komutanı tarafından başına kaskla vurularak öldürülen er Gökhan Kılıç, vefatından dört yıl sonra şehitliğe naklediliyor. Baba Halis Kılıç, geçen yıl oğlunun şehit kabul edildiğini söyledi. Halen Büyükçekmece’de dedesiyle aynı mezarda yatan oğlunun şehitliğe nakledilmesi için İstanbul Valiliği’ne başvurduğunu anlattı.

Geçen hafta valilikle yaptıkları görüşme sonucunda oğlunun Edirnekapı Şehitliği’ne defnedilmesi için karar alındığını kaydeden Kılıç, “Beklentimiz ve isteğimiz buydu. Bizzat müracaat ettik. Çok mutluyum. Ciddi bir tören yapılmasını bekliyorum” dedi.

Annesiyle telefonda konuştu diye

İsmail Saymaz'ın haberine göre Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Askeri Veteriner Okulu Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı’nda görev yapan er Gökhan Kılıç, 7 Ekim 2017'de nöbet sırasında annesiyle telefonla konuştuğu için Başçavuş Osman Hancı tarafından kaskla başına vurulmuştu. Kılıç, 29 Kasım 2017'de hayatını kaybetti.

Hancı, “Kompozit başlığı yerinden çıkarmadan başına doğru sürttüm” dedi. Avukatları ise Kılıç'ın nöbet arkadaşıyla karşılıklı nar atıp şakalaştıklarını iddia ederek, “Atılan narlardan kafasına isabet etmiş olabileceği şüphesi doğmaktadır” diye savunma yaptı.

Komutan TSK'dan ihraç edildi

Hancı'ya Askeri Ceza Kanunu'nun (ACK) 118/4. maddesi gereğince kötü fiil sonucu ölüme neden olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, iyi halden ötürü ceza 8 yıl 4 aya indirildi.

Kılıç Ailesi'nin avukatı Mustafa Göktürk Karaca, karara itiraz etti. Karaca, ACK’ye göre bir suç “silahın veya resmi nüfuz ve salahiyetin suistimali suretiyle hizmetin ifası esnasında” yapıldığında cezanın yarı oranında arttırılabileceğini hatırlattı.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, cezayı 15 yıla çıkardı. Hancı, TSK’den de ihraç edildi.