Hollanda'da covid-19 test merkezinin yakınında şiddetli patlama! Polis açıklama yaptı
HOLLONDA’da koronavirüs (kovid-19) test merkezi yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralı olmadığı bildirildi.Abone ol
Hollanda’da koronavirüs (kovid-19) test merkezi yakınlarında patlama meydana geldi. Hollanda polisi, başkent Amsterdam’ın kuzeyindeki Bovenkarspel kasabasında sabah 06.55 sularında patlama meydana geldiğini açıkladı. Yetkililer, patlamanın etkisiyle olay yerinin yakınındaki koronavirüs test merkezinin camlarının kırıldığını söyledi. Polis olayda yaralı olmadığını ve geniş çaplı inceleme başlatıldığını ifade etti.