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HABER /  POLİTİKA

CHP’de 250'yi aşkın istifa daha! Muharrem İnce’nin partisine geçecekler

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Bolu ve İzmir'in ardından Sakarya’da da istifa depremi yaşanıyor. 250’yi aşkın kişinin istifa ederek Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı öğrenildi.

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CHP'de Bolu ve İzmir’den sonra Sakarya’da da istifalar yaşanıyor. 250’yi aşkın kişinin CHP'den istifa kararı aldığı öğrenildi. Bu kişilerin Muharrem İnce’nin ‘Memleket Hareketi’ne katılmaları bekleniyor. Konuyla ilgili gün içerisinde açıklama yapılacağı belirtildi.

Ayrıca CHP’den geçen aylarda istifa eden Üsküdar Belediyesi Meclis üyeleri Köksal Durmuş ile Selahattin Kamışoğlu, önceki gün AK Parti’ye katıldı. 

4 dakikalık uygunsuz görüntü
Öte yandan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a yapılan kaset komplosuyla koltuğa oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Denizli Milletvekili Teoman Sancar'la ilgili 4 dakikalık uygunsuz görüntülerin olduğu kaseti gördükten sonra istifaya zorladığı öğrenildi.

Boş kağıda imza attırdı
Genel merkezde CHP genel başkan yardımcılarından birinin, boş kâğıda Sancar'a imza attırdığı, sonrasında kâğıdı istifa dilekçesi olarak doldurduğu ortaya çıktı.

''Her türlü iftiraya cevap vereceğim"
Konuyla ilgili konuşan Teoman Sancar, "Kaset var diye, baskı oluşturuldu. Gerekli yerlere şikâyetimi yaptım. Her türlü iftiraya cevap vereceğim" dedi.

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