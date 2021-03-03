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Üsküdar'da CHP'den istifa eden 3 Meclis üyesi AK Parti'ye geçti!

Üsküdar Belediyesi CHP Meclis üyeliğinden istifa eden 3 üye AK Parti'ye geçti. Transferlere tepki gösteren CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, “CHP seçmeninin iradesiyle seçildiler, belediye meclis üyeliğinden de istifa etsinler” dedi.

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CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Üsküdar Belediyesi Meclis üyelerine tepki gösterdi. Özçağdaş, “CHP seçmeninin iradesiyle seçildiler, belediye meclis üyeliğinden de istifa etsinler” dedi. 

6 ay önce 3 üye istifa etmişti
CHP’den geçen aylarda istifa eden Üsküdar Belediyesi Meclis üyeleri Köksal Durmuş ile Selahattin Kamışoğlu, önceki gün AK Parti’ye katıldı.

Eski meclis üyelerinin AK Parti’ye geçmesine tepki gösteren CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ise Cumhuriyet’ten İlayda Kaya'ya yaptığı açıklamada, “Belediye meclisinizde 15 CHP’li Meclis üyemiz vardı. 6 ay önce de 3 üye istifa etti. İstifa etme gerekçeleri olarak beklentilerinin karşılanmadığını söylediler. Partiden istifa ediyorlarsa, meclis üyeliğinden de istifa etmeleri gerekir. İstifanın arkasında kişisel beklentilerin olduğu ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

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