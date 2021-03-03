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Omar Elabdellaoui futbola geri dönecek mi? Tedavi için ABD'ye gitti

Havai fişek patlamasıyla yaralanan Omar Elabdellaoui tedavi için ABD'ye gitti. Norveçli futbolcunun futbola dönüp dönmeyeceği burada yapılacak tedavinin ardından belli olacak.

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Yılbaşı akşamı yüzünde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui, iki gözünden de ciddi bir şekilde yaralanmıştı. Bir ay önce taburcu edilen Omar'ın, bir gözünde sıkıntı devam ediyor. Sabah'ta yer alan habere göre kök hücre nakli yapılması gündeme gelirken Norveçli sağ bek, tedavisinde bir sonraki aşama için ABD'ye gitti.

Sarı-kırmızılı kulübün ABD'de doktor bulduğu Omar'ın futbol hayatına devam edip edemeyeceği sezon sonunda netlik kazanacak. 

Galatasaray lisansını askıya alsa da oyuncunun 650 bin euro olan yarım sezonluk ücretini ödemeye devam ediyor.

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